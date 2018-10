LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN EL 2016

Botsuana: La sorpresa africana

Japón: Los modernos más antiguos

Estados Unidos: Cien años custodiando sus parques

Palaos: El Serengueti marino del Pacífico

Letonia: 25 años de independencia

Australia: Más asequible en 2016

Polonia: Cultura y nuevas rutas aéreas para un destino en alza

Uruguay: Una pequeña joya entre gigantes

Groenlandia: Los juegos de invierno del Ártico

Fiyi: La vuelta a la tranquilidad

Kotor (Montenegro): Belleza a salvo de turistas (por ahora)

Quito (Ecuador): La reinvención de una ciudad

Dublín (Irlanda): Una ciudad joven que celebra su rebeldía

George Town (Malasia): Arte e innovación

Róterdam (Países Bajos): Llega la arquitectura del futuro

Bombay (India): La nueva india en la “ciudad total”

Freemantle (Australia): Freo redescubre Australia

Manchester (Reino Unido): De centro industrial a meca cultural

Nashville (EEUU): Con alma de country

Roma (Italia): Eterna, también para el turismo

Transilvania (Rumania): Arte de vanguardia y nuevos viajeros en la tierra de Drácula

Oeste de Islandia: Lo menos visitado de Islandia

Valle de Viñales (Cuba): Cuba, tal y como era

Friuli (Italia): Los nuevos viñedos de moda

Isla Waiheke (Nueva Zelanda): Ambiente bohemio y aventura

Auvernia (Francia): Gastronomía, aventura y arte conceptual entre volcanes

Hawái (USA): Celebraciones y nueva gastronomía en el paraíso del sur

Baviera (Alemania): 500 años de buena cerveza

Costa Verde (Brasil): No todo será deporte

Santa Helena (Territorio Británico): El avión llega al remoto Atlántico Sur

Un clásico comocomo la sorpresa africana son algunos de los lugares destacados para visitar, descansar y conocer, según la editora. Algunas de las ciudades y países recomendadoso están a punto de despegar turísticamente, por lo que los viajeros podrán aprovechar cada instancia y vivir una experiencia única. A continuación presentamos las, que nos motivan a buscar nuestro pasaporte, hacer nuestra maleta y subirnos a un avión lo antes posible, según Lonely Planet.En 2016 este país del sur de África celebra el 50 aniversario de su independencia. Es un buen momento también para celebrar como su metamorfosis, la de un país pobre que ha pasado a convertirse en un estado democrático, progresista y con una de las sociedades más estables de África. Tiene la suerte, eso sí, de contar con algunos de los espectáculos del mundo animal más extraordinarios de la tierra: cuenta con más elefantes que en ningún otro lugar del planeta y es la tierra del delta del Okavango y del desierto del Kalahari, dos de los paisajes más típicamente africanos. Ha llegado el momento de visitar Botsuana, el nuevo paraíso para los safaris.El segundo puesto de la clasificación lo ocupa un país bien consolidado como destino turístico desde hace muchos años. Pero sigue siendo uno de los más “soñados” por los viajeros, que aquí encuentran experiencias diferentes que van desde lo más tradicional a lo más moderno del mundo. La concesión a Tokio de los Juegos Olímpicos del 2020 ha puesto en marcha nuevos proyectos pero manteniendo siempre esa elegancia y esa originalidad que cautiva al viajero.El National Park Service de este país cumplirá 100 años en 2016. Es el organismo que controla los 59 parques nacionales y cientos de espacios históricos, entre ellos algunos tan representativos como Yosemite o Yellowstone. Es el momento de recorrer los Estados Unidos más naturales, recorriendo su cuidadísima red de 340.000 kilómetros cuadrados de paisajes espectaculares, entre los que hay de todo, desde géiseres espectaculares a grandes cañones que parecen desgarrar la tierra, y desde pantanos llenos de caimanes hasta ríos furiosos que cruzan las grandes montañas.El remoto y minúsculo archipiélago de Palaos, en el Pacífico, es desde hace un tiempo uno de los destinos de buceo más espectaculares. El 100 por cien de su territorio marino es Reserva Natural en la que se protege un tesoro de peces, corales y paisajes submarinos a los que se ha llamado el Serengueti marino. La gran joya de este son las Islas Rocosas: más de 200 islotes calizos en forma de seta totalmente cubiertos de una densa y verde jungla. Un destino muy poco conocido por los españoles archipiélago (pese a que fue español hasta hace poco más de un siglo) que puede ser toda una sorpresa.Hace ya un cuarto de siglo que esta joya báltica dejó atrás el comunismo y declaró su independencia. Para celebrarlo, el país continúa recuperando sus tradiciones, restaurando sus castillos y mansiones y transformando sus platos para crear una nueva cocina nórdica. Su capital, Riga, finaliza su reinado como Capital Europea de la Cultura, pero continúa reformando la ciudad. Poco a poco, se va haciendo “mayor” como destino europeo para escapadas.Otro clásico entre los destinos con los que todos los grandes viajeros sueñan con ir es Australia. En los últimos años, la fortaleza de su moneda lo hacía inalcanzable para muchos bolsillos pero ahora, con la divisa más débil y el petróleo a la baja, puede ser el momento de recorrer el país a fondo, sin perdernos ni su corazón desértico (Outback), ni sus animadas ciudades (Sídney, Melbourne, Perth…) y por supuesto, acercándonos a la Gran Barrera de Coral y a Reserva Natural de Tasmania, ambas bajo amenaza medioambiental, antes de que sea tarde.Acostumbrados históricamente a hacer frente a grandes cambios, agitaciones políticas y sobresaltos de todo tipo, la crisis no parece haber afectado al turismo de Polonia. Y los visitantes continuarán llegando en 2016 con Breslavia como Capital Europea de la Cultura, con la visita del papa a Cracovia y sobre todo, con nuevas rutas aéreas, muchas de ellas de bajo coste, a diversas ciudades polacas. La dinámica Varsovia compite con la histórica Cracovia y ahora también con ciudades poco conocidas como Breslavia, con sus fachadas pintadas en alegres colores, en la llamada Ruta del ámbar.Encajada entre el descomunal Brasil y la también gigante Argentina, el humilde Uruguay pasa más desapercibido, pero se está convirtiendo en el nuevo paraíso del mochilero. Playas casi salvajes, vida de gauchos en sus estancias del interior, fuentes termales, glamour y famosos en Punta del Este, historia y mansiones en la ciudad de Colonia, y una capital pequeña pero progresista, Montevideo, llena de creatividad. Uruguay sigue siendo para muchos la Suiza de América y un destino que hay que descubrir.2016 será un año especial para la solitaria Groenlandia: en marzo acogerá los Juegos de Invierno del Ártico, el mayor evento de este tipo que se haya celebrado nunca. Aprovechando la ocasión, habrá un festival de música, gastronomía y danza. Con el cambio climático acechando, hay que darse prisa para conocer una de las joyas naturales del planeta. Planificando bien el viaje, habrá tiempo para todo: para ver estallar los icebergs, para dejarse deslumbrar por las auroras boreales o ver brillar el sol de medianoche en los glaciares, para contemplar ballenas, para escalar en roca, para navegar en kayak marino, para pasearnos en trineo de perros…Tras una grave crisis constitucional y un golpe de estado que puso patas arriba este resto del paraíso, Fiyi ha recuperado la normalidad. En 2016 tendrá un renovado aeropuerto internacional, nuevos resorts y continuará aumentando su oferta en actividades (buceo, navegación, pesca…). Pero sobre todo, Fiyi sigue siendo la imagen más típica de las idílicas islas de los Mares del Sur: 300 islas para elegir, gente amable, playas con palmeras y arrecifes llenos de peces.Kotor es una de esas ciudades que nos hacen consultar un mapa para saber dónde está. Todavía no han llegado masivamente los grandes barcos de cruceros y los viajeros pueden mezclarse con la gente que toma café en sus terrazas, o perderse por su laberinto de callejones y plazas. En este puerto del Adriático retrocederemos a una Europa de ciudades amuralladas con foso. Tal vez no sea tan majestuosa como Dubrovnik pero es más acogedora e igual de espectacular. El entorno, la bahía de Kotor, rodeada de montañas, es uno de los lugares más fotogénicos de Europa. Mediterráneo en estado puro. Hay que ir urgentemente, antes de que lleguen oleadas de turistas a Montenegro.Quito está cambiando rápidamente: la arquitectura colonial del centro de la ciudad, protegido por la Unesco, se completa ahora con infraestructuras del siglo XXI, como la nueva red de metro que permitirá a los visitantes moverse por todos los barrios históricos de la ciudad; o como la estación de trenes reformada y el nuevo aeropuerto. Todo para disfrutar más cómodamente de sus plazas llenas de sus mansiones coloniales, iglesias, monasterios o museos. Una entrada a Ecuador por la puerta grande.En 2016 se cumplen 100 años del Alzamiento de Pascua (1916), el primero de una cadena de sucesos que llevaron a la creación de la república irlandesa y que el país celebra con ese orgullo patriótico y rebelde del que presumen los irlandeses. Para el resto del mundo, es una excusa para volver a visitar Dublín, una ciudad joven (más del 40% de la población tiene menos de 30 años). Tiene aspecto de gran metrópoli pero en muchos aspectos mantiene el espíritu de una pequeña ciudad en la que todos se conocen, o si no, todos pueden conocerse en torno a una buena jarra de Guinness, la cerveza dublinesa por excelencia.Abandonado por sus habitantes hace años, y aparentemente fuera de los circuitos turísticos, George Town ha surgido como uno de los destinos preferentes de la costa oeste de Malasia en los últimos años. Tras la declaración como patrimonio mundial de la Unesco, se comenzaron a rehabilitar sus típicas casas-tienda reconvertidas hoy en museos, hoteles boutique y restaurantes elegantes. En muchas de las antiguas tiendas chinas hoy encontramos arte urbano o salas de exposiciones con obras de vanguardia. Hoy George Town es la cara moderna, innovadora y artística de Malasia.En 2016 se inaugura el Museum Rotterdam, en la Timmerhuis diseñada por Koolhaas. En 2016 habrá también servicio de Eurostar (los trenes entre Londres y Ámsterdam tendrán parada en este concurrido puerto). Así será todavía más fácil hacer una parada para conocer esta ciudad de original arquitectura. Tras la segunda guerra mundial, la ciudad fue reconstruida con la participación de arquitectos visionarios, como Rem Koolhaas, que crearon un perfil urbano diferente, con proyectos atrevidos. Como ejemplo, el Erasmusbrug, un puente con forma de jaula, es un símbolo de la ciudad.A Mumbai (Bombay) se la ha llamado la “ciudad total”. Y es que tiene de todo, y en 2016 se beneficiará además del boom económico del país y contará con una nueva terminal en su aeropuerto, un confortable tren monorail con aire acondicionado y también inaugurará el edificio residencial que se espera sea el más alto del mundo. La capital financiera, la moda y el cine de India es también un muestrario de arquitectura que va desde los estilos neogóticos o indosarraceno hasta el art déco o los nuevos rascacielos de aires vanguardistas.¿Free qué? En este lado del globo terráqueo nos costará situar en el mapa esta moderna y bohemia ciudad portuaria de Australia. Está a 19 kilómetros de Perth, en la costa occidental, y los aussis (australianos), que la conocen como Freo, la están descubriendo ahora: atrae cada vez más a los espíritus bohemios con sus salas de conciertos, sus hoteles-boutique y divertido su ambiente estudiantil. Los estudiantes de la Universidad Nôtre Dame han colaborado en la transformación de esta ciudad convirtiéndola en la capital dinámica y contracultural que es hoy. Tiene fama de servir las mejores cervezas artesanales de esta parte de Australia y la ciudad está llena de edificios coloniales.La ciudad en la que comenzó la revolución industrial ha conseguido volver a brillar en el siglo XXI convirtiéndose en el motor británico de la Cultura y las Artes. En 2016 el viajero podrá visitar The Factory, un centro artístico que será la sede del Manchester International Festival, la nueva galería Whitworth, HOME (otro centro multidisciplinar que producirá teatro, cine y arte visual) y la Biblioteca Central, la segunda mayor biblioteca pública de Gran Bretaña. También se podrá visitar la sala de juegos Breakout, en Brazennose St, creada para poner un punto de diversión a la cultura, inspirada en juegos como TheKrypton Factor, donde los participantes reúnen pistas y resuelven enigmas para abrir la puerta de salida.Nashville está de moda. La capital del estado de Tennessee lleva muchos años viviendo un fuerte crecimiento económico y mucha gente joven decide irse a vivir a la vieja capital del Country. También hay muchas empresas que aprovechan los buenos tiempos y se instalan aquí (tecnología, asistencia médica, automóviles...) y los diseñadores, directores de cine o artistas llegan para ver qué pasa en Nashville, una de las ciudades más emprendedoras de los Estados Unidos. Los viajeros deberían también aprovechar los buenos tiempos para visitar esta ciudad que canta al desamor en sus baladas countries, pero que tiene más marcha que nunca. Se abren constantemente cervecerías, tiendas de moda alternativa, restaurantes con famosos chefs o se transforman almacenes abandonados en locales creativos.La capital de Italia es eterna, está claro, y el turismo no ha dejado nunca de fluir. Pero además, el papa ha decretado 2016 como el Año de la Misericordia, que atraerá a muchos peregrinos. También se han restaurado el Coliseo, que tras años de envolverse en lonas y andamios, quedará libre y expuesto a los visitantes. La Fontana de Trevi también ha sido restaurada. Muchas excusas para volver una vez más a la ciudad eterna (si es que se necesitan excusas).Todo cambia muy rápido, incluso en la tradicional Transilvania (Rumania). Más allá del famoso Conde Drácula y de los castillos de aire siniestro, la región de los Cárpatos nos propone ahora visitar galerías de arte innovador, observar osos o esquí en los Cárpatos. En Brasov hay una marcha nocturna que animará a los vampiros y por todo el país comienza a notarse el cambio con la instalación de empresas como Uber o el crecimiento de los alojamientos de Airbnb. Más allá de las ciudades surgen todo tipo de ideas para disfrutar del paisaje, en particular para la observación de fauna: hay lobos, linces y desde hace poco, también bisontes. El turismo de naturaleza en Transilvania se ha puesto de moda.Siempre en busca de nuevos destinos emergentes, encontramos los fiordos occidentales de Islandia, una región única. No suele figurar en los itinerarios de los viajeros por la isla pero a solo dos horas en coche desde Reikiavik, encontramos paisajes únicos: extensas playas con colonias de aves únicas, glaciares envueltos en nubes, escarpados campos de lava, atronadoras cascadas…y además, en 2016 se abrirá al público Into the Glacier, una cueva de hielo artificial en el glaciar Langjökull. Fue en esta zona, y concretamente en la Península de Snaefellsnes, donde Julio Verne situó la entrada al centro de la Tierra.Los cambios han llegado definitivamente a Cuba y la isla se prepara para transformarse y recibir nuevos turistas. El 2016 será decisivo. Más allá de La Habana y Varadero quedan muchos rincones para descubrir la Cuba más auténtica y rural como el valle de Viñales, un paraje protegido por la Unesco. Es perfecto para recorrer en bicicleta, a pie o a caballo. Aquí los placeres son sencillos: nadar en una cueva, visitar las plantaciones, sentarse en una mecedora en el porche de una casa con una cerveza en la mano o escuchar el son cubano Desde el valle de Viñales hay excursiones cortas para llegar a las playas del noroeste. La infraestructura es muy básica pero los placeres están garantizados.En los últimos años los vinos de Friuli (al noreste de Venecia) van apareciendo en las listas de grandes caldos del mundo. Las pintorescas rutas del vino de la zona (entre las ciudades de Udine, Gorizia, Trieste o Carso) reciben cada vez más visitantes pero todavía se puede disfrutar viajando por una región bastante solitaria. Incluso los italianos apenas lo visitan, a pesar de su ambiente relajado, entre granjas sencillas, viñas y bodegas que todavía no son un recurso turístico sino una forma de vida. Una región muy pequeña pero con varios microclimas que aseguran su variedad, con los Alpes como telón de fondo.Esta isla a solo 35 minutos en ferry desde Auckland es uno de esos destinos idílicos, de calas, playas preciosas y viñedos. Aquí vienen los neozelandeses para veranear o para visitar alguna de sus 30 bodegas. Waiheke tiene un pasado bohemio y hippie y mantiene un lado artístico (más de 100 artistas se han instalado aquí), y otro más aventurero, con rutas de montaña y oportunidades para practicar kayak, ciclismo o navegación a vela. Las vistas de la capital de Nueva Zelanda completan el escenario. 2016 puede ser el año del descubrimiento de Waiheke.Esta región francesa suele pasar desapercibida pero parece que la cosa va a cambiar. Auvernia se está reinventando con ambiciosos proyectos artísticos y con nuevas propuestas de aventuras al aire libre. El arte conceptual ha llegado a los espacios naturales más bellos con las series Horizons: esculturas entre los árboles, lobos fluorescentes y otros originales montajes que animan a redescubrir esta zona desde otro punto de vista. Además, la gastronomía encuentra aquí nuevos caminos y Auvernia está cambiando sus contundentes platos de montaña por dosis de innovación en las cocinas. Los paisajes son los de siempre, rurales y montañosos, entre glaciares y volcanes, un plan tranquilo que cada vez apetece más a los franceses, cansados de grandes ciudades, y también a muchos viajeros internacionales.El 2016 será un año de celebraciones para algunos de los puntos de interés más importantes del archipiélago. Dos de sus parques nacionales, el de Haleakal y el de los Volcanes, en la Isla Grande, cumplen un siglo. Y se cumplen 75 años del ataque a Pearl Habour. Habrá celebraciones, exposiciones y publicaciones especiales. Pero además, en 2016 se consolida el movimiento culinario Hawaii Regional Cuisine que nació en la década de los 90 y que se ha convertido en un estilo de vida que fusiona los sabores étnicos de las islas con otros ingredientes. Un atractivo más para disfrutar de un destino clásico de playa y surf, que ahora es también epicentro de otras aventuras, como caminar por volcanes humeantes.Esta sí que es una buena fiesta: Baviera celebra en 2016 el 500 aniversario de la Ley de Pureza de la Cerveza, que autorizó el uso de cebada, lúpulo y agua en su elaboración. La ley sigue vigente e incluso los bávaros han pedido que se declare a la cerveza tesoro mundial. La región alemana de Baviera es famosa por su fiesta de la cerveza en Múnich (la Oktoberfest), pero también por sus castillos de cuento, sus ciudades medievales amuralladas a lo largo de la Ruta Romántica y sus aldeas entre bosques mágicos.En el 2016 Brasil se entregará en cuerpo y alma a los Juegos Olímpicos de Río, pero no todo será deporte. A pocos kilómetros de esta ciudad se extiende una zona de costa que merece la pena descubrir: la Costa Verde brasileña es un paraíso para los amantes de la naturaleza y de la adrenalina, con islas tranquilas, cascadas, playas casi desiertas, junglas para hacer excursiones, zonas de buceo… En las calles adoquinadas de la ciudad colonial de Paraty pasearemos sin prisas, y lo mismo en Vila do Abraao, la principal aldea de playa de Ilha Grande. La Costa Verde es un paraíso de maravillas naturales con una bahía, Ilha Grande que contiene unas 365 islas, todas ellas protegidas por el Gobierno, la mayoría deshabitadas. Fue guarida de piratas, colonia de leprosos y, finalmente, penal de prisioneros políticos: el panorama era poco atractivo para desarrollar el turismo pero ahora las cosas han cambiado. Este puede ser su año.Aquí desterraron a Napoleón en 1815 y Darwin visitó esta remota isla del Atlántico Sur en 1836. Desde entonces ha permanecido al margen del mundo y por supuesto, del turismo, pero en 2016 por fin contará con aeropuerto. No es de esperar que los turistas invadan de repente la pequeñísima isla pero por fin será un punto a tenerse en cuenta y de hecho, ya se está construyendo un hotel para recibirlos. Antes la única forma de llegar era en barco desde Ciudad del Cabo (3.100 kilómetros en diez días de travesía) pero ahora serán solo cinco horas de vuelo desde Johannesburgo (Sudáfrica). No hay que temer que la “accesibilidad” le haga perder su encanto: siguen sin cobertura de móvil y los isleños saludan amablemente a todo el que encuentran a su paso. AFP