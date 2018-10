08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 3:08 a.m. 3:08 a.m.

INVIERTEN EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN EL PAIS

En los próximos tres años, 240,000 nicaragüenses contarán con el servicio de agua potable por primera vez, gracias a una inversión de US$343 millones que han colocado organismos internacionales y el Gobierno de Nicaragua, según El Nuevo Diario. En total, la primera fase del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (Pisash) beneficiará a 600,000 personas de 19 ciudades.- - La iniciativa también dotará de alcantarillado sanitario mejorado a unas 235,000 habitantes, previéndose 170,000 usuarias y usuarios nuevos. “El programa cuenta con un fondo global de US$343 millones para obras de agua potable y saneamiento en 19 ciudades”, destaca un comunicado de la Unión Europea (UE). Zonas beneficiadas Entre las ciudades beneficiadas figuran Acoyapa, Bilwi, Bluefields, Camoapa, Cárdenas, Chichigalpa, Chinandega, Condega, El Rama, Jalapa, La Trinidad, Larreynaga, Masaya, Nandaime, Nueva Guinea, Rivas, San Carlos, Santo Tomás y Managua. Nicaragua tiene una de las tasas más altas de crecimiento poblacional de América Latina y no ofrece suficientes servicios básicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento a su población, de acuerdo con la UE. En las zonas rurales, el 31.2% de la población no tiene acceso al servicio de agua potable y 30.1% no goza de acceso a instalaciones adecuadas para la evacuación y disposición de excretas. Mientras, en las zonas urbanas el 98% cuenta con servicio de agua potable, pero tienen que soportar continuos cortes del servicio y el 90% goza del servicio de alcantarillado sanitario. END