26, Mayo, 2016 26, Mayo, 2016 10:24 a.m. 10:24 a.m.

ARELYS CANO SERÁ RESPALDADA POR 60 ORGANIZACIONES, ASEGURA ABOGADA DE CENIDH

Defensoras de los derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos para pronunciarse en apoyo del caso de Arely Cano, quien es defensora de personas con VIH-sida y fue detenida por cinco polícías en Metrocentro y le acusan de obstrucción de funciones y maltrato. El conflicto detonó cuando los agentes policiales detuvieron a Arelys y mandaron a dejar su vehículo al depósito, supuestamente sin antes haber aplicado la prueba de alcoholimetro. Cano, será enjuiciada este 27 de mayo en el Juzgado Quinto Local de Juicio. 60 organizaciones van a respaldar a la defensora en el proceso judicial, afirmó la abogada del CENIDH, Wendy Flores quien considera no se debería dar maltrato a una persona por su condición de persona con VIH. Las defensoras de Cano calificaron como tortura lo acontecido. "Estas cosas no deberían ocurrir en el país" declararon, puesto que el país forma parte de un sistema de naciones que fija estándares de revisión no invasivo al cuerpo, argumentó Flores.