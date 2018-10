MONSEÑOR BÁEZ RECUERDA AL PRESIDENTE ORTEGA PROMESA DE OBSERVACION ELECTORAL

El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, hace un llamado al Presidente Daniel Ortega a respetar su palabra de honor brindada el 21 de mayo de 2014, donde se comprometió ante los Obispos a garantizar la Observación Electoral. Báez reconoce que en otros países tal vez no se hace necesaria la observación como en Nicaragua que hay una "enfermedad cultural", en referencia a los procesos que los nicaragüenses han vivido desde Somoza. "aquí por la cultura y la historia se hace necesario" precisó.

"La petición hoy adquiere mucha mayor validez y se vuelve mucho más urgente" declaró, a propósito que el Consejo Supremo Electoral todavía no extiende invitación a los organismos observadores internacionales. Báez invita a los organismos de observación electoral nacional a no retirarse, sino "que den el servicio a la nación". Monseñor considera que no basta con la observación de la ciudadanía , se necesita certificación, declaró.