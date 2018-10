PRESIDENTE ORTEGA TEME REPETIR LO QUE PASÓ EN LOS 90 DICE AGUIRRE SACASA

Francisco Aguirre Sacasa, ex vice canciller de la República aseguró que el Presidente Ortega está jugando con los tiempos para no invitar a la observación electoral. La observación le atemoriza a Ortega porque no quiere repetir lo que paso en 1990, dijo el invitado al programa de Jaime Arellano en la Nación.

“Ortega no quiere exponerse a una derrota electoral” consideró Aguirre, quien cree que el mandatario ganaría las elecciones aún con la presencia de la observación electoral, pero no con el margen que suponen las encuestas. Un menor porcentaje no le permitirá tener control sobre la Asamblea Nacional, sugirió el invitado. “La elección que no fue” “La elección que no fue”, así es como califica Aguirre Sacasa el proceso electoral en Nicaragua por la falta de unidad en la oposición y la falta de liderazgo y dinero para financiar las campañas de los partidos políticos. Aguirre también considera que permitir la entrada de la OEA para Ortega equivale a una intromisión y además generar sugerencias sobre la creación de comités que velen por la corrupción en el país.