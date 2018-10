FALLA SÍSMICA DEL AEROPUERTO PROVOCÓ TEMBLORES EN LA CAPITAL

5:53 a.m.

None

Ésta mañana el Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales informó a través de su sitio web de dos sismos ocurridos en Ticuantepe la mañana de este martes 31. Los movimientos fueron de magnitud 1.9 y 1.5 en escala de Ritcher, ocurridos entre 7 y 8 de la mañana. Dichos movimientos generaron sospecha de provenir de ser originados en el Volcán Masaya, pero el INETER dijo que fueron originados en la falla del AeropuertoEn los últimos 15 días se han registrado diez sismos con epicentro en la zona cercana al residencial Las Colinas y Esquipulas, donde finaliza la Falla del Aeropuerto, según informó INETER. La directora de sismología de la institución, Virginia Tenorio, aún no pronuncia que se trata de un enjambre sísmico debido a la periodicidad con que han ocurrido. “del 16 (mayo) que ocurrieron dos, el 24 ocurrieron dos, el 26 ocurrió uno, el 29 uno, el día 30 dos y el 31 por la mañana otros dos. Como han estado muy aislados, prácticamente se han dado en pares, todavía no lo consideramos que es un enjambre”, declaró la experta. La experta también indicó que no hay de qué alarmarse hasta el momento.