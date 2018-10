BERTA VALLE INSISTE EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3:13 a.m.

None

De las necesidades del país para construir un Estado democrático, igualitario y digno habló Berta Valle, candidata a primera diputada por Managua por la Coalición Nacional por la Democracia, en el programa Jaime Arellano en la Nación. Valle tiene muchos planes para mejorar la capital e incidir con sus decisiones desde la Asamblea Nacional. “Yo puedo ser la voz de miles de Managua que exigen y demandan su derecho” dijo la presentadora del programa de televisión Berta y Xiomara Todo en positivo. Lee también: BERTA VALLE ACEPTA LA CANDIDATURA A DIPUTADA Pese a que hay una gran cantidad de personas en edad de votar que manifestaron no hacerlo en las próxima elecciones (según última encuesta de M&R) Valle les dice que “No nos podemos dar el lujo de tomar esa posición”. La candidata a diputada dijo que es hora de salir y ejercer participación ciudadana, una idea que reiteró en varias ocasiones durante el programa. Aunque es consciente de no cumplir con todo lo que se dispone para un periodo, quiere iniciar a abogar por grupos poblacionales vulnerables como niñez y mujeres. Lee también: SOBALVARRO: “ESTO NO SE TRATA DE CEDER”, SOBRE CANDIDATURA DE BERTA VALLE Sobre el tema de género indicó que es preciso además de la participación, que las mujeres aspiren a cargos de liderazgo. “Que la participación esté a nivel” dijo.