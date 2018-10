RESOLUCION DE CSJ VIENE A DETENER PROCESO ELECTORAL, DICE EDUARDO MONTEALEGRE 

Eduardo Montealegre, Presidente del PLI reaccionó ante la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Consejo Supremo Electoral de no asignar estructuras electorales a ninguna facción del PLI. Para el político esa disposición “viene a detener el proceso electoral en el país”. Montealegre argumentó que "“Con esta resolución dicen que no quieren que hayan elecciones porque le tienen miedo al PLI y coalición por la democracia, le tienen miedo a fórmula de Violeta Granera y Luis Callejas” aseguró el político quien advirtió que lo que considera "abusos" a Nicaragua serán cobrados por el pueblo. Durante la conferencia de prensa, realizada en la sede del PLI, Montealegre cuestionó la resolución de la CSJ que dicta no nombrar a nadie representante de PLI. “La personería del PLI no está en cuestión, los que están cuestionando son esos parásitos” dijo, en referencia a las otras facciones.