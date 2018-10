INTERPOL BUSCA A ESPOSA DE ANGEL GONZALEZ, DUEÑO DE VARIOS CANALES DE TV EN AMERICA LATINA

Guatemala mantiene activa una orden de captura internacional por medio de la Interpol para Alba Elvira Lorenzana, esposa de Angel Gonzalez, conocido como el “Fantasma” y quien es dueño de varios canales de TV en América Latina. Los cargos que enfrenta la esposa de González es por financiamiento ilícito a un partido político por $2,2 millones de dólares. Alba Elvira Lorenzana Cardona, encabeza la lista de las personas que tienen orden de captura por el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota que llevó al poder al Ex Presidente Otto Pérez Molina y su Vice Presidenta Roxana Baldetti. Hoy ambos enfrentan juicios por corrupción y guardan prisión. La red de financiamiento ilícito al Partido Patriota (en el poder de 2012-2015), descubierta recientemente por la CICIG y el MP, involucra a empresarios, políticos y medios de comunicación y fue el jueves de esta semana que estalló este nuevo escándalo en Guatemala. Lee también: NO SABEMOS DONDE ESTA LA ESPOSA DE ANGEL La coyuntura no solo toca a la señora en el campo de los medios de comunicación, sino que autoriza arrestos a banqueros, ex ministros de Estado y eslabones en diferentes campos de la política en ese país, destacó la Agencia EFE. A la esposa de González la vinculan con la red de corrupción que viene desde el ex presidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti, en prisión por supuesta corrupción, quienes lideraron desde 2008 un "emporio criminal" de lavado de dinero que les permitió llegar al poder y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala. La información fue dada a conocer por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su presidente Iván Velásquez. "Se apropiaron de las instituciones del Estado", denunció después de que fueran detenidas 25 personas, entre ellas un funcionario, un ex ministro y un ex diputado, que ya han sido enviados a prisión preventiva. Este esquema de financiación ilegal y recompensas se repitió, según la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Cicig, en decenas de casos, yendo el dinero en muchos casos a parar a los patrimonios de Pérez Molina y Baldetti. Participaron de esta red criminal medios de comunicación, grandes constructoras y personas particulares, que se ocultaban bajo el entramado de empresas creado por el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía. Una vez asumido el cargo, el ex binomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos $65,5 millones. La investigación ha podido determinar al menos 450 contratos otorgados de esta forma ilegal, entre ellos uno para el seguro del aeropuerto de La Aurora, valorado $4,7 millones (cuya comisión supuestamente utilizó Pérez Molina para la compra de un edificio). En otro contrato para el Registro de Control Migratorio, Pérez Molina percibió como comisión $7 millones. "El Estado se convirtió en un negocio", lamentó Velásquez durante su intervención junto a la fiscal general, Thelma Aldana, para presentar el nuevo caso de corrupción en Guatemala, publicó también Diario Extra.