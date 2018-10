06, Junio, 2016 06, Junio, 2016 10:07 a.m. 10:07 a.m.

"NO PODEMOS CANTAR VICTORIA PORQUE LLOVIÓ" DICE JAIME INCER BARQUERO

El ambientalista Jaime Incer Barquero afirmó en el programa 100% Entrevistas que de hoy a 50 años se debe trabajar para enmendar el daño forestal y ambiental ocasionado a Nicaragua. El invitado señaló que la duplicación de la población, la creciente demanda de agua y suelos agrícolas, los asentamientos humanos desorganizados, inseguridad alimentaria, desintegración y desigualdad, migración de áreas rurales, entre otros se deben de atender en un "futuro inmediato", de acuerdo al experto eso equivale de hoy a 50 años. De acuerdo a Incer el invierno solo es un respiro, puesto que pueden venir veranos más álgidos que los vividos. "En verano todos los caudales van a disminuir. Habrá más sequías y lluvias, (Nicaragua) se va convertir en desierto" dijo, en caso de no trabajar en pro restituir el ambiente. “No podemos cantar victoria porque llovió", dijo Incer Barquero, ya que la falta de capacidad de infiltración en los suelos provoca que escorrentías lo lavan y aumentan la vulnerabilidad de las zonas. Incer Barquero hizo el llamado a no seguir explotando los bosques, mucho menos aquellos ubicados en las cuencas de los ríos y bosques naturales. La alternativa que encuentra el experto para la comercialización de madera es que se siembre para ese fin y no se toquen los bosques naturales.