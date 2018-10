"TICOS QUIEREN SACAR COSTO DE LA DEMANDA" DICE EX CANCILLER

Posterior al comunicado emitido por la Cancillería tica que propone a Nicaragua indemnizar US$ 6 millones a Costa Rica, el experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia sugirió que en lugar de indemnización debería de conformarse un "proceso compartido que permita restablecer acuerdos de comunicación". "Nicaragua tiene que hacerle un planteamiento, que en lugar de desembolsar se haga un esfuerzo de restablecer la comunicación bilateral y los convenios que ya existen", dijo Herdocia a 100% Noticias. Lee también: 6 MILLONES DE DOLARES ES LA INDEMNIZACION QUE RECLAMA COSTA RICA A NICARAGUA Mientras que el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa considera que el monto de la indemnización es un absurdo y exceso. "Me cuesta creer que hayan daños por 6 millones (...) no considero que eso (monto) es parte de un daño ocasionado. Isla Calero es un pantano inhóspito" refirió. Sacasa dedujo que el monto se justifica en los gastos de la demanda en lugar de compensar daños. "Ticos quieren sacar costo de la demanda" concluyó.