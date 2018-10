09, Junio, 2016 09, Junio, 2016 2:40 a.m. 2:40 a.m.

SENTENCIA DE LA CORTE ES UNA "CRISIS DE OPORTUNIDAD", SEGÚN MATAMOROS

El ex embajador de Nicaragua,Bosco Matamoros describe a Nicaragua como una nación en vulnerabilidad y fragilidad de las instituciones. Tras el fallo de la CSJ sobre la litis del PLI la situación política del país es grave consideró en el programa Jaime Arellano en la Nación “Esta puede ser una crisis de oportunidad” Matamoros aseguró que para Montealegre quién tiene “la arquitectura (del PLI) a nivel nacional” la crisis posterior a la resolución puede convertirse en una oportunidad, “este no es problema jurídico, es un problema político (…) o tomas las riendas del problema con visión estratégica o te dejas hundir” sugirió. El diplomático plantea que la decisión de la Corte le niega el precedente a la facción de Eduardo Montealegre dado que el PLI fue segunda fuerza en las pasadas elecciones. Sin embargo de la situación rescata que el partido en cuestión “ha perdido espacio político y ha ganado legitimidad a nivel nacional”. Matamoros cuestionó el tiempo que se llevó la Corte en dictar sentencia y la resolución de la misma. “La sociedad nicaragüense no está satisfecha y tiene dudas del tiempo, proceso y sentencia” aseguró.