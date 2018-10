CASO DE ESTUDIANTE MEXICANO DETENIDO EN NICARAGUA PODRIA GENERAR CONFLICTO DIPLOMATICO

El diario mexicano La Jornada Zacatecas informó que el caso de Jobany Torres Becerra podría generar un conflicto diplomático dado que autoridades nicaragüenses no han brindado información sobre la detención del joven en el aeropuerto cuando pretendía retornar a su país el pasado 1 de junio. "(...) las autoridades del país centroamericano no han informado su situación legal luego de mantenerlo incomunicado por más de una semana", escribió el medio a través de su sitio web. Lee también: ¿Qué pasó con Jobany? Javier Mendoza Villalpando, delegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le informó al medio que ya habían demandado información sobre la detención por medio de la Embajada de México en Nicaragua, a quienes se les negó el acceso para visitar al joven zacatecano. "Mendoza Villalpando informó que están pendientes que no le vayan a sembrar evidencias o le finquen delitos que no cometió al alumno de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la UAZ", escribió el medio.