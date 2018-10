REPORTAN SISMO DE 5.2 SENTIDO EN CHINANDEGA, LEÓN Y NORTE DEL PAIS

La Compañera Rosario Murillo Zambrana, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, informó a través de Tu Nueva Radio Ya de la réplica de 5.2 grados de magnitud ocurrida en Chinandega. COMUNICACIÓN DE LA COMPAÑERA ROSARIO MURILLO: La Compañera, a través de Tu Nueva Radio Ya, indicó que este movimiento fue sentido en Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Chinandega, León e incluso por algunas personas en Managua. “Seguramente se van a seguir dando temblores. Queremos mandarles un abrazo solidario a todos los compañeros y compañeras de Chinandega-departamento, que es donde más fuerte se ha sentido y particularmente en la misma zona del epicentro anterior, pero según dicen los compañeros de INETER, parece ser que moviéndose un poco hacia el suroeste”. La Compañera Rosario afirmó que los especialistas de INETER estarán realizando más estudios para verificar si la localización de los más recientes sismos se han estado moviendo hacia el suroeste en relación al epicentro del terremoto principal de 6.3. “A como hemos aprendido con los últimos terremotos y temblores, los sismos migran, se mueven, así es que no es nada extraño que estemos hablando de otro punto, pero siempre en las cercanías de Puerto Morazán”. Rosario recordó que se encuentran en Chinandega en representación del Gobierno Sandinista y nuestro Modelo de Seguridad y Acompañamiento Solidario, el compañero Guillermo González, del SINAPRED; la compañera Guiomar Irías, del INIFOM; el compañero José Manuel Espinoza “Chemaya”, secretario político de Chinandega; los Gabinetes de la Familia; equipos municipales; y compañeros y compañeras de la Juventud Sandinista. En ese sentido, destacó las entregas por parte de la Juventud Sandinista del primer nivel de respuesta del Gobierno a 5 mil familias, en este momento, las cuales continuarán este martes. “Queremos asegurarles a nuestras hermanos, hermanos, de todas estas comunidades, que ahí estamos. Estamos con ustedes. Nuestro Comandante Daniel está pendiente, me pidió que llamara a pesar de lo tarde que es, para reiterarles nuestro cariño, nuestro acompañamiento, nuestras solidaridad. Y reiterarles también que como pueblo lleno de Fé, estamos pidiéndole a Dios, orándole, para que estos sismos sigan sin producirnos víctimas… ¡porque sabemos que van a seguir! Lo que podemos pedirle es que mientras sigan los sismos, no tengamos víctimas fatales”. La Compañera Rosario igualmente pidió a las familias poner en práctica todas las medidas que se han aprendido para prevenir afectaciones ante un sismo. “También el Doctor González ha estado allá actualizando todos los mapas, actualizando la organización, para hacerle a cualquier calamidad”. “Hermanos, hermanas, ahí estamos con ustedes. Hemos estado todos estos días. Y vamos a seguir estando. Ese es el sentido de este Gobierno Cristiano, Socialista, Solidario, y de este Modelo de Paz, Fé, Familia y Comunidad”. Finalmente, la Compañera afirmó que si es necesario estaría nuevamente en comunicación, a la vez que llamó a la calma a las familias. “Que tratemos de estar en calma. Y oremos, hermanos, que eso nos ayuda, nos fortalece, nos sentimos fuertes, porque estamos en presencia de Dios Nuestro Señor”. Tomado de El 19 Digital