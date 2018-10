16, Junio, 2016 16, Junio, 2016 5:54 a.m. 5:54 a.m.

FIRMAN RESOLUCIÓN PARA DENUNCIAR ACOSO SEXUAL EN UNIVERSIDADES

Los rectores del Consejo de Universidades Privadas COSUP firmaron esta mañana de jueves una resolución para atender denuncias de acoso sexual en las casas de estudios. La medida se adopta en el marco de la firma de un documento sobre ordenamiento básico de post grados y prácticas académicas no deseadas. Dicho documento mandata a los centros de educación superior adoptar una actitud pro activa para resolver un tema, considerado como real pero que no se visibiliza. Incluso cuando las víctimas sufren el perjuicio tienen temor y pena de denunciarlo. Con la nueva disposición los casos de acoso sexual pueden ser denunciados ante una comisión de notables integrada por representantes de Cosup, CNU, FENUP, universidades no asociadas y Mined.