SUSPENDEN JUICIO DE MAYORGA

El juicio contra Mauricio Martínez acusado de extorsión por Ricardo Mayorga fue suspendido puesto que el ex boxeador se presentó sin los testigos. Según Mayorga sus testigos estaban fuera de Managua, pero aseguró que a finales del mes presentarán las pruebas. Carlos Chavaría, abogado de la parte acusadora afirmó que son ellos quienes van a presentar las pruebas acusatorias cuando estimen conveniente. Lee también: Al bandido siempre le va mal, dice Mayorga Para la abogada Keyla Largaespada las acciones de Mayorga y su abogado son tácticas dilatorias, pese a que Chavarría asegura que son ellos quienes determinan cuándo y cómo presentar las pruebas. Martínez es acusado por extorsión al supuestamente visitar a Mayorga y perdirle 5 mil dólares para que no denunciara mediante un video el supuesto de robo de un celular. Lee también: Mayorga y su familia no aguanta más Bullyng En el Video a Mayorga se le observa ocultando su teléfono en la parte trasera de su calzoneta. Mayorga argumentó que el video está manipulado.