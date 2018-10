DR. PÁRAMO INSISTE QUE MUERTE DE LIZANDRA RODRÍGUEZ FUE "FATALIDAD QUIRÚRGICA"

tromboembolia pulmonar que más tarde fue confirmada por los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

100% Noticias buscó la declaración del Dr. David Páramo, cirujano plástico que operó a la joven Lizandra Rodríguez, quien falleció tras someterse a una intervención estética. Páramo aseguró que la cirugía salió "excelentemente bien", pero que fue "fatalidad quirúrgica" a los 5 o 6 minutos después de acabar la operación. El cirujano detalló que él estaba llenando los papeles posterior a la operación cuando la joven mientras era cambiada de camilla empezó a mostrar signos de padecer unaLee también: Esto pide la madre de Lizandra Rodríguez En la UCI fue conectada al respirador artificial, sufrió ataques y se asistió con todo el equipo médico necesario pero no hubo que hacer, según Páramo. La situación le puede pasar a cualquiera asegura el cirujano, quien es señalado de negligente por la familia de la joven fallecida. De acuerdo a Páramo, Lizandra Rodríguez firmó los tres consentimientos (uno por cada operación) donde él detallá minuciosamente los riesgos de cada cirugia. Admite afrontar los procesos de investigación y asegura que no piensa irse del país. "Dios sabe la verdad y yo estoy aqui para que todo se aclare" aseguró. Lee también: Diputados se pronuncian sobre caso de cirujano Sobre otros casos que se han reportado a partir del caso de Lizandra, el doctor asegura que ventilarlo en los medios no es la manera correcta de actuar, sino acudiendo a su consultorio. "Yo no tengo nada que esconder que como cualquier doctor ocurren cosas"