ALEMÁN DICE "YO SOY OPOSITOR"

“Yo soy opositor” es la respuesta del ex presidente Arnoldo Alemán ante quienes le señalan de ser aliado del partido de gobierno. Este martes pidió que le dejen en paz, en referencia a los cuestionamiento y críticas al partido que preside (PLC). Las críticas empezaron a raíz de que el magistrado liberal Manuel Martínez votó a favor para quitarle la representación del PLI a Eduardo Montealegre. Lee también: Enterate de quién preside el PLI tras fallo de la Corte Suprema de Justicia Alemán asegura que quienes lo califican de aliado del FSLN es porque no le han podido arrebatar el liderazgo del liberalismo que tiene desde hace 10 años. "Sabemos que es un apéndice, es un socio de Daniel Ortega2 aseguró el diputado Alberto Lacayo, mientras que Adán Bemúdez considera que Alemán nunca ha sido opositor, “primero pactaba, ahora es un subordinado de Daniel Ortega” dijo. 100% Noticias consultó a Eduardo Montealegre sobre el pronunciamiento de Alemán pero este no quiso referirse al tema.