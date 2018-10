MONTEALEGRE DICE A MAXIMINO RODRÍGUEZ QUE LO ESTÁN USANDO

Eduardo Montealegre, líder opositor invitó al aspirante presidencial Maximino Rodríguez a reconsiderar su candidatura por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Según Montealegre “están usando” a Rodríguez para dividir la oposición. Ante los cuestionamientos de quienes lo tachan de soberbio, el opositor defendió su postura de tener principios. “Si tener principios es soberbia, peco de principios” dijo. Lee también: Diputados se manifestaron en plenario En días anteriores un diputado liberal señaló de soberbios a los integrantes de la Coalición Nacional por la Democracia supuestamente porque solo ellos se consideran opositores y excluyen de opositores a quienes no estén en el movimiento. Para Ana Margarita Vigil el pueblo sabe que “esta (la coalición) es la verdadera oposición” Los opositores que realizan manifestaciones en demanda de elecciones libres y transparentes miércoles a miércoles en la edición No. 60 declararon no dar marcha atrás. “Nadie aquí está abandonando el barco porque aquí los que habemos somos opositores no ratas” dijo Adán Bermúdez.