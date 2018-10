23, Junio, 2016 23, Junio, 2016 6:49 a.m. 6:49 a.m.

MAESTROS DENUNCIAN AL MITRAB POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE CERTIFICACIONES SINDICALES

None

Los maestros que conforman la Unidad Magisterial Sindical denunciaron este jueves al Ministerio del Trabajo por no entregarles las certificaciones sindicales. Para los denunciantes la omisión del MITRAB se traduce en atentar contra la libertad sindical y el derecho de los trabajadores. La medida de la institución no vacila pese a que existen cinco sentencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia en favor de los sindicatos. Ena Fuertes, exigió que emitieran la certificación jurídica para los sindicatos independientes y explicó que tiempo atrás se procedió a demandar el incumplimiento de ley 815, en resolución los Jueces han emitido sentencias, que hasta el momento no se han cumplido. De acuerdo a los sindicalistas la postura radical del MITRAB tiene un trasfondo político y por ello acusan a José Antonio Zepeda, quien en defensa aseguró que no tiene "comentarios si han cumplido con los procedimientos (de la ley) solo ellos lo saben" La sindicalista Maritza Fernández la falta de certificación ocasiona que el Ministerio de Hacienda les retenga el 1% de cuota sindical. Estamos en "estado de indefensión" aseguró.