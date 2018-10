28, Junio, 2016 28, Junio, 2016 7:06 a.m. 7:06 a.m.

EN 15 AÑOS BOSAWAS PODRIA DESAPARECER POR DESPALE INCONTROLABLE

Según el ambientalista Jaime Incer Barquero, en 15 años ya no quedará nada de la Reserva de Biósfera Bosawás si se continua atentando contra la cobertura forestal y la zona núcleo de recarga. Una reciente visita y evaluación desde vista aérea y satelital le permitió al científico hacer el cálculo. El panorama que observó el experto es el mismo: deterioro de la capa forestal, invasión de colonos, avance de la frontera agrícola, desplazamiento de comunidades indígenas y venta ilegal de tierras del estado. “Un tercio del bosque original que existía ya está desaparecido. Se ha convertido en una frontera agrícola donde el suelo ni el clima garantiza” los cultivos efectivos debido a la inclinación y laderas de territorio, explicó el experto que calcula el daño en 2,700 kilómetros cuadrados de 8,000 kilómetros que comprende el área nucleo de la reserva. El también asesor presidencial en temas ambientales cuestionó la falta de aplicación de ley. “Es cuestionable la Procuraduría de protección ambiental y MARENA (…) Nicaragua no tiene ningún tipo de control” aseguró, haciendo mención también de la falta de acción del Batallón ecológico del Ejército Nacional que fue creado para resguardar la zona. Bosawas fue declarada área protegida en 1992 durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, quien fue aconsejada por Incer Barquero Ministro del MARENA, de no entregar esas tierras a desmovilizados de la contra revolución y más bien fuera una zona protegida. Posteriormente la UNESCO la declaró Reserva de Biósfera. Bosawas también es visto como un potencial hidroeléctrico, ecoturístico y es el lugar donde habitan comunidades indígenas Mayagnas quienes han entrado en conflictos con unos 10 mil colonos que han invadido la zona.