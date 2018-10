POLICIA SE RESISTE A LIBERAR A 13 OBREROS

Hasta el medio día de este miércoles la policía de Tipitapa se resistía a liberar a los trabajadores detenidos por la huelga laboral en la empresa Technotex pese a que existe un acuerdo entre los trabajadores y la patronal que retirarían los cargos por el cual los capturaron. La familia de los trabajadores denunciaron que fueron golpeados y otros resultaron fracturados. Señalan a la Policía de reprimirlos incluso dentro de la estación policial. A los detenidos se les procesaría por daños a la propiedad. “Él andaba entregando comida, me lo agarraron, me lo golpearon y no me saben decir noticias” aseguró entre llantos Ivette Miranda, identificada como comerciante de comida. Ella explicó que mandó a su hijo hacer una entrega y que no tiene nada que ver con la protestas ni los trabajadores. Lee también: Protestas fueron apresuradas dice sindicalista Los manifestantes en las afueras de la delegación policial afirman que lo que han hecho con los detenidos es una arbitrariedad. “A las mujeres les quemaron los pies” declaró Angie Ramos del Movimiento de mujeres María Elena Cuadra Mientras que Alanís Berrios, representante del legal del movimiento confirmó el maltrato que sufrieron los detenidos al escucharlo de oficiales de la Policía Nacional. Pedro Ortega de la CST hizo el llamado a Aminta Granera para “que liberen a esas 13 personas y no queremos que se convierta en una situación (grave)” sentenció el sindicalista. Lee también: Cronología de la protesta (Galería de fotos) 100% Noticias buscó la versión de la Policía Nacional pero no se le permitió acceder al complejo policial.