05, Julio, 2016 05, Julio, 2016 8:08 a.m. 8:08 a.m.

NUEVA LITIS ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA

Costa Rica niega a Nicaragua la co- propiedad en Isla Bolaños, ubicada en Bahía Salinas. Para el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia según el tratado Jerez-Cañas ambas nacionalidades son co propietarias “La bahía de Salinas es común entre ambas nacionalidades” porque se trata de una accidente insular. Herdocia considera que sería gasto para ambos países tener que recurrir a la Corte Internacional de Justicia para reclamar 25 hectáreas que mide la isla. Sin embargo el experto asegura que Nicaragua ha tenido la posición de co propietaria, en cambio