CARDENAL BRENES: "ESTAMOS VIVIENDO UN AMBIENTE DE VIOLENCIA"

8:09 a.m.

None

Este domingo tras la celebración de la eucaristía, el cardenal Leopoldo Brenes lamentó los hechos de violencia que sufren las mujeres, a propósito del asesinato de la joven en Villa El Carmen. “Es lastimoso que una mujer joven de veintitantos años, con un futuro profesional grande, haya perecido de esta forma” aseguró el reliogioso que califica en el país "estamos viviendo un ambiente de violencia" La joven a la que hace referencia Brenes pereció supuestamente a manos del asesino confeso, Edwin Chavarría, quien era novio de la occisa Anielka Espinoza. Lee también: Anielka quería tener una empresa de mototaxis La joven de 20 años estudiaba cuarto año de Administración Turística y Hotelera en la Universidad de Managua (UDM). “Siempre le he dicho a los jóvenes que tengan mucho cuidado con los novios” reiteró Brenes, advirtiendo que no deben creer en quienes las humillan y las tratan mal, pues no son jóvenes que garanticen un buen futuro.