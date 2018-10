REYES PIDE CUENTAS A MONTEALEGRE

9:53 a.m.

Pedro Reyes, ahora presidente del Partido Liberal Independiente (PLI) solicitó formalmente al ex presidente de ese partido, Eduardo Montealegre que rinda los informes sobre el estado financiero, bienes muebles e inmuebles y haga entrega de los sellos oficiales que todavía están en su poder. Sobre la demanda de Reyes, el vicepresidente de la junta directiva del antiguo PLI, Luis Callejas, retó a reyes a explicar en cuanto vendió el tendido electoral al FSLN "que tanto nos ha costado y a él no" aseguró el que era candidato a la presidencia cuando la Corte aun no se pronunciaba por la litis que mantuvo el PLI. Lee también: Diputados del PLI dejan a Pedro Reyes como la novia de Tola Reyes, al dar lectura a la solicitud, pide cuentas desde el 2011 hasta la fecha. A través de una misiva con copia al Consejo Supremo Electoral, el comité ejecutivo del PLI quiere saber el manejo de los fondos y cuentas del partido que estuvieron por más de 5 años en las manos de Eduardo Montealegre.