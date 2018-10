DEMANDAN JUSTICIA POR MUERTE DE VIGILANTE DE KARAOKE BE

Familiares del fallecido Marlon González demandan justicia en las afueras de los Juzgados de Managua. "Yo estoy en esta mañana con mi familia y amigos exigiendo justicia. Mi hermano no era ningún perro", aseguró Jorge Tenorio Gonzales, hermano del fallecido. Marlon González falleció a los diez días de permanecer en coma, después de recibir un disparo en la cabeza al intervenir en un altercado que mantenían dos sujetos en las afueras del Karaoke Be, establecimiento donde laboraba como vigilante. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 25 de junio cuando Nicolás Navas disparó y posteriormente se fugó. Lee también: Operan a vigilante de Karaoke Be Nicolás Navas, acusado de homicidio imprudente en perjuicio de Marlon González "Yo pido a los jueces que le den los años que se merece a ese asesino. Él (Marlon) era una buena persona y no merecía morir así” dijo Norma Alvarado, familiar del fallecido. La Juez Indiana Gallardo, admitió la acusación interpuesta por la Fiscalía contra Navas por el delito de Homicidio en grado de frustración. Sin embargo el abogado Álvaro García ampliará la acusación a Homicidio imprudente, delito de fuga y exposición de personas al peligro, tras la muerte de la víctima, cuya pena rondaría los 22 años, según el defensor de la familia enlutada.