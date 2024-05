Daniel Ortega estaría buscando nuevos socios tras desechar a Wang Jing del fallido Canal Interoceánico

Equipo de Periodistas

Mayo 08, 2024 01:59 PM

Tras la derogación de la Ley 840 "Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas". Algunos opositores alertan que se mantiene vigente la Ley 800 lo que significa que Daniel Ortega anda buscando socios y sigue poniendo en riesgo el patrimonio territorial de los nicaragüenses.

Lucía Pineda Ubau entrevistó a la líder campesina Francisca Ramírez, quien dijo que la derogación llena de esperanza a los campesinos que han luchado en defensa de sus territorios.

“Hoy nos da una esperanza que vuelve a amanecer, que estamos viendo la luz a los 13 años, esto nos genera una esperanza, que comenzamos a ver el día comenzamos a demostrar que hemos estado en lo correcto, que hemos estado demandando lo correcto, que el único equivocado ha sido la dictadura porque fue una concesión sin consulta”, expresó Ramirez a 100%Noticias.

Agrega que “hoy demostramos que hemos estado en lo correcto y que ha valido la pena la sangre y el sufrimiento de los campesinos, el exilio forzado, que hoy también tenemos miles de nicaragüenses, que hasta fuimos de nacionalizados”.

Resaltó que la derogación es una derrota para Ortega “sentimos que para nosotros fue un éxito y hoy les decimos a los campesinos de Nicaragua que la celebren porque hemos logrado, ahí vamos a estar siempre en pie de lucha”.

Respecto a que se mantiene vigente la Ley 800, Ramirez dijo que Ortega es capaz de cualquier cosa, espera que reflexione en lo que están haciendo.

“Han estado equivocados y ojalá esta segunda reflexión para que realmente comiencen a respetar los derechos de los nicaragüenses y que no sea para hacer más daño porque son capaces de de entregarla, de venderla porque se ve que andan un interés por buscar recursos económicos, pero demostramos desde el 2013 que no pueden tocar lo ajeno, y que la tierra de los campesinos es sagrada”.

También el excarcelado político y aspirante a la presidencia Medardo Mairena dijo que “Ortega se está enfrentando a su propio fracaso” con la derogación de la legislación canalera.

Mairena considera que el proyecto del Canal Interoceánico es incierto, aunque no descarta que Ortega esté buscando un nuevo concesionario.

“El proyecto del canal es incierto en Nicaragua, los estudios dicen que no es viable ni social, ni económico, ni ambiental. Entonces si no es viable obviamente es una obra que no se puede construir”.

Siempre fue una estafa

El excarcelado político Félix Maradiaga dijo que la Ley 840 siempre fue una estafa y una cortina de humo del régimen Ortega Murillo para apropiarse de tierras y propiedad privada de la franja del hipotético canal.

“Lo que siempre estuvo detrás de todo eso es el desmedido apetito de la dictadura por adueñarse de lo ajeno, particularmente de tierras de enorme valor económico. Ese desprecio por la propiedad privada y por el patrimonio ambiental de toda la nación nicaragüense, ha llevado a la dictadura a convertirse en la fuerza destructiva más depredadora para las áreas protegidas en la historia de Nicaragua”, expresó Maradiaga.

Sostiene que dicho megaproyecto era simplemente la punta de lanza de un esquema de depredación y de robo de tierras, en particular en la concesión en los sub-proyectos como hoteles, casinos, carreteras, construcción, proyectos de energía y otros.

“El socio que habían buscado terminó colapsando más rápidamente de lo creían. Wang Jing era un estafador vinculado con empresas controladas por el ejército chino. Ya ese socio no les sirve y el régimen va a seguir buscando socios”.

Señala que la derogación de la ley 840, lejos de ser una celebración debe ser una alerta para los planes devastadores de la dictadura, es decir buscan seguir poniendo en riesgo el patrimonio territorial de todos los nicaragüenses.

Mientras tanto el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro dijo que con la derogación de la ley canalera Ortega Murillo reconoce el fracaso del sueño que le quiso vender a los nicaragüenses y al mundo entero con el canal interoceánico.

Al igual que Maradiaga advierte que se reformó la Ley 800, Ley del régimen jurídico del Gran Canal.

“La Ley 800 precede a las 840, queda totalmente viva, pero se reforma la Junta Directiva de la autoridad del Gran Canal, elimina a un delegado presidencial y pone al ministro de Transporte e infraestructura y elimina el vicepresidente que anteriormente era el ministro de recursos naturales del Marena y lo sustituye por un delegado de la Costa Caribe y establece la figura de un tercer secretario, es decir achica la Junta Directiva de la autoridad del Gran Canal”, señala.

Apunta que al quedar vigente la Ley 800 queda abierta la posibilidad de confiscaciones y concesiones a un tercero “esto es probablemente lo más relevante del caso porque lo está haciendo Ortega en este momento es muy seguramente porque ya tiene a quien sacarle otra tajada”.