21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 3:03 a.m. 3:03 a.m.

VETERANOS DE GUERRA NO CREEN QUE ORTEGA HONRE SU PROMESA

Los veteranos de guerra manifestaron incredulidad a la promesa del Presidente Daniel Ortega quien aseguró en su discurso del 19 de julio que honraría la deuda que tiene el Estado con los ex militares. Ortega argumentó que por problemas presupuestarios, el gobierno no ha honrado la deuda con los ex militares, sin embargo explicó que es un compromiso moral y de principios. Los veteranos consultados no creen en el Presidente Ortega cumpla con lo prometido porque llevan 10 años esperando el cumplimiento de reivindicar sus derechos, sumado a que el gobierno y la Asamblea Nacional se niegan a reglamentar la ley 830 que establece una serie de beneficio.