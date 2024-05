Equipo de Periodistas

La escritora nicaragüense Gioconda Belli asegura que la situación en “Nicaragua es una bomba de tiempo” porque Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostienen por la represión contra el pueblo nicaragüense.

En una entrevista amplia a Deutsche Welle, Belli se refirió a la situación de Nicaragua y a la resistencia social frente a una dictadura que ha prohibido toda posibilidad de protesta o manifestación.

"El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostiene únicamente por la represión y porque han dominado con medidas muy restrictivas toda la actividad del pueblo nicaragüense”, señala.

Advierte que el aparente silencio en su país esconde una peligrosa realidad.

“La gente está arrullando en su corazón sus memorias de libertad, lo que pasó hace seis años (la rebelión social de 2018) y aunque no lo puede expresar no quiere decir que no lo sienta. Entonces esto es como una bomba de tiempo, porque cuando la gente está tan descontenta y no puede expresarlo, eso va erosionando la sociedad”, advierte Belli.

Asegura que Ortega-Murillo viven en un espejismo bajo una falsa “normalidad” "Por mucho que ellos quieran aparentar que no pasa nada, eso es un espejismo y ellos lo saben. Esa aparente normalidad no significa que no estemos, que no sigamos denunciando o que esa resistencia se vaya a terminar”, insiste.

Adelantó que prepara un nuevo libro. "No quiero decir todavía de qué se trata, solo diré que es una novela histórica situada en Nicaragua durante los primeros años de la independencia de Centroamérica”.

Además, la poeta nicaragüense tiene lista otra novela que se publicará en septiembre bajo el título de Un silencio lleno de murmullos, la cual será presentada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, México, en los primeros días de diciembre.

Reveses en oportunidades

En casi tres años de exilio, Belli dice que a pesar que Daniel Ortega y Rosario Murillo la conminaron al destierro y confiscaron su casa, sabe convertir "los reveses en oportunidades”.

"El régimen sí me dejó varada, pero uno debe aprender en la vida que todos los reveses se pueden convertir en oportunidades. En España he tenido un recibimiento, una solidaridad y un cariño extraordinarios, y me ha permitido consolidar mis relaciones con grandes escritores españoles y con la industria editorial”, señala a DW.

Cuenta que uno de los momentos "más conmovedores e importantes de este exilio absurdo” fue el reencuentro con su amada biblioteca, que con mucho esfuerzo y desde la distancia logró sacar de Nicaragua y poner en un barco que cruzó el Atlántico, para recibirla hace pocos días en su hogar madrileño.

Agrega que "Ha sido como reencontrarme con mis viejos amigos y poder tener parte de mi casa conmigo. Esto me ha dado una enorme alegría y un sentido de continuidad de mi vida”, señala.

Dice que la nostalgia por su tierra está presente. "Lo que más extraño de Nicaragua es la afabilidad, la amabilidad, las sonrisas y la confianza de la gente, el habla nicaragüense, esa manera de ser tan amorosa y tan cercana”, dice.

"También extraño el paisaje de mi casa, con el que sueño muy a menudo. El verdor, el olor de la lluvia, la lluvia que me hace tanta falta, el perfil de los volcanes, los pájaros, la mañana... ¡Ay, dios mío, todo! Es muy larga la lista…”.