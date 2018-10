27, Julio, 2016 27, Julio, 2016 4:48 a.m. 4:48 a.m.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS NO HA AFECTADO EL TURISMO

None

El sector turismo no ha sufrido afectaciones por las enfermedades a causa de picaduras de mosquitos. Según la Co Directora del Instituto de Turismo (INTUR), Anasha Campbell, las enfermedades como el Zika, Dengue y Chikungunya no han afectado el crecimiento del sector, por el contrario, el sector creció un 4.5% en el primer semestre del año en comparación del mismo periodo del año anterior. El porcentaje que indicó Campbell equivale al ingreso de 30 mil visitantes en los primeros seis meses del año. Según Hector Jimenez, presidente de pequeños Hoteles HOPEN, pese a que los turistas se han informado previamente de la vulnerabilidad del país respecto a las enfermedades transmitidas por mosquitos, no equivale a incidencias negativas en el turismo. Reducción de la tarifa energética es positivo De acuerdo a Campbell, el 1% de rebaja a la tarifa energética anunciada por el Instituto de Energías, representa algo positivo, además de tener altas expectativas por las vacaciones agostinas.