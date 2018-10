29, Julio, 2016 29, Julio, 2016 3:06 a.m. 3:06 a.m.

ELISEO NÚÑEZ: DESTITUCIÓN DE DIPUTADOS "ES UNA SOLA OBRA EN VARIOS ACTOS”

None

Para el ex diputado elegido por la bancada del PLI en 2011, Eliseo Núñez, la destitución es una obra en tres actos que inició con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio la representación legal a Pedro Reyes. El segundo acto para el ex legislador se trató de convocar a reuniones los diputados de la BAPLI por Pedro Reyes, que fueron ignoradas en tres ocasiones y finalmente la obra concluyó con la destitución anunciada ayer por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Núñez junto a otros 15 diputados destituidos aún no tiene acciones en respuesta, sin embargo pretenden incidir desde las manifestaciones pacíficas como lo han venido haciendo pero trabajarán para que la movilización social sea masiva y efectiva. El opositor asegura estar consciente que la decisión del CSE no es una petición de Reyes, sino una orden del “frente”, en referencia al Partido de gobierno FSLN, liderado por Daniel Ortega Saavedra, cuestionado por el grupo destituido por secuestrar las elecciones. Núñez aseguró que los últimos acontecimientos no son conflictos internos entre liberales a como se ha percibido, sino más bien se trata de las órdenes de Ortega para mantener la represión.