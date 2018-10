03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 7:17 a.m. 7:17 a.m.

FUERZA NAVAL RESCATA A 80 PESCADORES HONDUREÑOS

La fuerza naval nicaragüense rescató a 80 náufragos hondureños en el Caribe Norte. Desde que inició el fenómeno de la tormenta EARL se había advertido a embarcaciones pesqueras de no faenar ante los riesgos que conllevan los vientos y el fuerte oleaje. Las autoridades de la fuerza naval rescataron a la embarcación langostera Capitán Hearston, que se hundió debido al mal tiempo. Esta embarcaciones naufragó a las 11 de la noche de ayer martes cuando según Rigo Almendárez, propietario de la nave, la fuerza naval de Honduras no le dio el apoyo necesario para regresar a salvo a la costa, por lo que decidieron enrumbarse hacia Nicaragua. Hasta el momento no se reporta ningún deceso de los tripulantes, según información de la naval nicaragüense.