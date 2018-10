UNAS 50 PERSONAS PROTESTAN EN LAS AFUERAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

4:56 a.m.

Un grupo de personeros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Movimiento Por Nicaragua protestan en las afueras de la Asamblea Nacional por supuesto abuso de poder que existe por parte del Ejecutivo. Los protestantes manifestaron la cancelación del proceso electoral en camino. Según Edipcia Dubón dicho proceso es “una farsa electoral”, a como lo ha venido diciendo desde meses atrás el líder opositor, Eduardo Montealegre. Para Miguel Ángel Casco, la petición de los manifestantes es fuera de lugar, pues la “petición expresa desesperación política (…) y no hay ninguna razón que explica dicho pedido”, alegando que el país goza de perfecto orden, armonía en relaciones internas y no existe razón jurídica, política ni natural para que un grupo venga hacer ese tipo de solicitudes”, en referencia a la cancelación de las elecciones. Durante la protesta la Comandante Dora María Téllez calificó de chanchera el Parlamento. Para Pedro Reyes, los manifestantes están en su derecho en protestar, siempre que "no transgredan" las normas constitucionales, aseguró.