ACUSAN POR MÁS DELITOS AL HOMBRE QUE USURPÓ IDENTIDAD Y USÓ TARJETA DE CRÉDITO AJENA

Lee también: Asi fue como usurparon identidad del decano de la UNAN León

Ampliaron acusación de hurto agravado a usurpación de identidad contra el ex empleado de Subway, Carlos Duarte, quién clonó la cédula del Dr. Jorge Alemán, Decano de la UNAN León y usó su tarjeta de crédito por un desfalco de 140 mil córdobas. Rita Aleman, abogada de la víctima Jorge Alemán La abogada de la víctima, Rita Salinas aseguró que según datos del Banco, el acusado usaba la tarjeta de promedio de 3 o 4 veces al día “El doctor no se había percatado de que no tenía la tarjeta, creía que la había dejado en la casa de su señora madre en Carazo”, explicó. Jorge Aleman, Decano UNAN León Según Alemán, la familia del afectado ha abonado casi la totalidad del desfalco al banco, sin embargo verán otros elementos como la usurpación de identidad y falsificación de documentos. Carlos Duarte, padre del acusado de mismo nombre. El padre del señalado, de mismo nombre asegura que no “Mi área es mi escala más baja, eso no significa que yo tenga alguna influencia con alguien” aseguró.