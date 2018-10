05, Agosto, 2016 05, Agosto, 2016 3:55 a.m. 3:55 a.m.

DESMIENTEN CAMBIO DE DEFENSA DEL DOCTOR DAVID PÁRAMO

La abogada Karina Duarte desmintió que su representado, dr. David Páramo cambió de defensa. “No hay cambio de defensa, no hay escrito que solicite eso” dijo la representante legal del señalado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Lizandra Rodríguez, quién falleció tras una cirugía estética por supuesta negligencia médica. “No ha habido cambio de defensa (…) yo soy la acredita” reiteró Duarte sobre el supuesto cambio de defensa, quien también desmintió la información que circula sobre la supuesta diabetes que padece el doctor que ahora permanece internado en el Hospital Roberto Huembes, por razones aún desconocidas, pues no han especificado los padecimientos. Duarte no respondió sobre una posible solicitud de casa por cárcel para Páramo. Asegura que la decisión que sea tomada será comunicada en primera instancia ante la judicial y luego a los medios de comunicación.