05, Agosto, 2016

EX DIPUTADO DEL PLI LAMENTA QUE SUPLENTE GUTIERREZ LO SUSTITUYA

Extraoficialmente se conoce que Alfredo Gutiérrez, quien fue suplente del ex diputado del PLI, Boanerges Matus, está en pláticas con el presidente de ese partido, Pedro Reyes, para lograr un curul. Matus lamenta el hecho y asegura que “pesará sobre su conciencia y estará bajo la lupa y ‘el ojo visor’, como decía Edén Pastora en determinado momento (…) traicionaron este proyecto político que iniciamos con Eduardo Montealegre desde hace diez años” señaló el diputado destituido. Reyes asegura que en días anteriores recibió una carta de parte de Gutiérrez donde expresa ser integrado en la bancada, sin embargo asegura que no está en sus manos, sino en la disposición del Consejo Supremo Electoral. Para Matus, el accionar de Gutiérrez es una traición a la democracia. 100% Noticias intento contactarse con Gutiérrez, sin embargo no contestó a los múltiples llamados.