07, Agosto, 2016 07, Agosto, 2016 6:26 a.m. 6:26 a.m.

PLC NO RECLAMARÁ ESCAÑOS DE ALVARADO Y NAVARRO

El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán dijo en entrevista a 100%noticias que su partido no reclamará los escaños que ocupan Wilfredo Navarro y José Antonio Alvarado, ambos políticos abandonaron el Partido Liberal Constitucionalista, PLC; y ahora correrán como candidatos a diputados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. El presidente Honorario del PLC, señaló que no aplicaran el artículo de la Constitución Política que castiga el transfuguismo. "Nosotros no vamos hacer el ridículo, sabemos dónde estamos parados y ellos ya escogieron su propio destino, la gente ya saben quiénes son ellos. Por su parte Adán Bermúdez, disidente del PLC, dijo que Alvarado y Navarro son traidores y que están quitándole la oportunidad a verdaderos militantes sandinistas de representar al pueblo en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Centroamericano.