CANDIDATOS DE OPOSICIÓN EN CARRERA CONTRA RELOJ

Este 20 de agosto inicia oficialmente la campaña electoral. La mayoría de los candidatos presidenciales de los partidos de oposición resultan completos desconocidos a la población, según la última encuesta de MyR Consultores que reveló que el 80% de la población no conoce al candidato presidencial del PLC, Maximino Rodríguez. En defensa, Rodríguez manifestó que muchos de los encuestados son empleados públicos y por miedo a perder sus trabajos afirman que votarán a favor del actual gobernante Daniel Ortega, quien también es candidato presidencial por el FSLN. Maximino Rodríguez “Todos los trabajadores del Estado que son encuestados tienen que decir que van a votar por el ciudadano presidente si no los corren”, señaló. El candidato presidencial del PLC, que también fue “contra” en los años 80, asegura que su campaña irá enfocado por tres canales de información. “Yo por mi parte estoy trabajando con mi equipo de campaña una estrategia para combinar la propaganda a través de los medios de comunicación y redes sociales con la visitas casa a casa”, apuntó Maximino Rodríguez. Insisten en farza Fabio Gadea Mantilla Para el ex candidato presidencial por el PLI, Fabio Gadea lo que se avecina es una farsa electoral. “¿Cuál proceso electoral? Todo es el mismo partido, el único partido que había para luchar ya o existe, esto es una farsa electoral” afirmó Gadea Mantilla. Pero, Rodríguez difiere de la opinión de Gadea. “Decir eso es olvidar la historia reciente de hace 5 años, el PLI en 2011 no tenía tendido electoral ni el PLC y fuimos a las elecciones. Pero aquí impera el yoyo, si yo no voy es malo”, ripostó el aspirante presidencial. Falta de respeto Para el diputado Edwin Castro, Jefe de la bancada Sandinista, llamar a este proceso una farsa electoral es una falta de respeto, pues según él, en estos comicios hay más partidos políticos participantes que en 2011. Según el calendario electoral, los candidatos de los diversos partidos políticos tienen hasta el 2 de noviembre para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.