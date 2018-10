12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 3:25 a.m. 3:25 a.m.

“ESTO ES UNA MUERTE ANUNCIADA” DIJO EL HIJO DEL DOCTOR PÁRAMO

Este viernes se realizará la continuación del juicio contra el doctor David Páramo, acusado de homicidio imprudente por supuesta negligencia médica. Su abogada, dr. Karina Duarte asegura que lo podrían condenar y denuncia privaciones de parte de la judicial para presentar pruebas que libren de los cargos al galeno. “No me permitieron hacer la defensa al final y los únicos dos testigos que me quedaron tienen temor de quedar presos, los entiendo porque la jueza ha sido muy intimidadora, ella está muy inconstitucional y parcializada”, aseguró Duarte. La defensa de Páramo al igual que su hijo, David Páramo consideran que esas son señales de un condenado. "Esto es una muerte anunciada, mañana (hoy) a mi papá lo van a condenar y le van a dejar cuatro años (de cárcel) porque simple y sencillamente lo dejaron en indefensión absoluta", señaló entre lágrimas. Duarte aseguró que la parte acusatoria erró en el peritaje por la corta experiencia que tenía el médico, sin embargo, la representante del Ministerio Público (MP), Kenia Jirón aseguró que el cirujano que participó en la auditoría al expediente clínico de Lizandra, Luis Moreno, no tiene 18 meses de experiencia, como lo cuestionó la defensa de Páramo, sino que ocho años y cumple con la normativa médica del Ministerio de Salud. Páramo hoy presentará a dos testigos que fueron operadas por él. Explicarán sobre los riegos que supuestamente el médico les advirtió y cómo sus cirugías fueron exitosas. Fuente: END