12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 3:49 a.m. 3:49 a.m.

GRANERA DESMINTIÓ QUE MONTEALEGRE DEJARÁ LA POLÍTICA

Extraoficialmente se conoce que Eduardo Montealegre viajará a Estados Unidos por razones personales y no por renunciar a la política como se rumoró en algunos medios, la mañana de este viernes. Según Violeta Granera, Montealegre viajaría a Estados Unidos por dos razones: chequeo de su salud con el médico e “iba ir a dejar a un hijo estudiar fuera del país”, aseguró la ex aspirante a la vice presidencia, citando las palabras de Jaime Arellano. “No tengo información de que Eduardo está dejando el liderazgo que tiene dentro del PLI legítimo”, señaló Granera. Sobre posibles complicaciones en la salud del ex representante del PLI, Granera considera que es comprensible que haya una “afectación anímica y en la salud de cualquier persona que está dando esta batalla”.