SICA DEBERÍA DISCUTIR SOBRE LA OLA MIGRATORIA QUE ACECHARÍA A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

Los diputados del Parlamento centroamericano (PARLACEN) presionarán ante el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para que se atienda con urgencia la crisis que viven los migrantes haitianos, africanos y de otras nacionalidades que siguen varados en la frontera sur y son regresados cuando cruzan a Nicaragua. Recurrir al SICA es una medida que ya se dio haber tomado, señaló el diputado Mauricio José Díaz Dávila “Ya debería estar reunido en consejo de migración centroamericana ¡no lo está! ¿porqué no lo está?” se preguntó. Los diputados reconocen que los migrantes vienen de todas las partes del mundo, por ello instan a que las autoridades migratorias traten a los migrantes de acuerdo a las normas y cerciorarse de que intenten pasar legalmente. “Defendemos al migrante, el migrante tiene derecho de viajar de una manera protegida, legal (…) y si no es legal, también darle lo más básico”, rescató el diputado Daniel Ortega Reyes. Tomar las medidas sería una manera de no alentar a conflictos binacionales y bilaterales, señalaron los diputados.