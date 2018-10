EDUARDO SE DA TREGUA PERO NO CLAUDICA

La tarde de este viernes Eduardo Montealegre finalmente volvió aparecer en lo mediático al publicar en su fanpage las razones por las que viajó a Miami y no regresará hasta después de 10 días a Nicaragua. Ante las especulaciones de su renuncia a la política, Montealegre detalla que las razones del viaje fueron en primera instancia acompañar a su hijo en la mudanza para iniciar sus estudios universitarios en el país norteamericano, así como también cuidar de su salud. “Esta mañana viajé a los Estados Unidos para apoyar la mudanza de mi hijo en su universidad, momento familiar de trascendencia como padre y para él que como joven se prepara para los retos que la vida le pondrá en su camino”, iniciaba la publicación del opositor. Tal como lo aseguró Violeta Granera , Montealegre no renunciará a su lucha política al sostener que sus objetivos son los mismos desde que ocupó diferentes cargos en los ministerios: “contribuir para que los nicaragüenses alcanzaran un mejor nivel de vida y que la democracia se afianzara en nuestra querida Nicaragua”. Montealegre asegura que por el momento no se pronunciará sobre ningún aspecto por recomendación de sus abogado, sin embargo no se privará de analizar el contexto y situación que ha ocupado parte de su acciones de oposición. “Los eventos recientes nos deben llevar a la reflexión, a revisar el camino recorrido y visualizar que será del futuro, priorizando, como siempre lo he hecho, a la familia, a la Patria y otros aspectos de índole personal como mi salud. Por otro lado, mal haría en hacer caso omiso de las recomendaciones de mis abogados quienes me han dicho que en vista de lo ocurrido en las últimas semanas no debo dar declaraciones ni entrevistas. Y los más importante, maI haría considerarme indispensable y retardar el proceso normal de la vida, siendo que la renovación es la forma insustituible de conservar la vitalidad”.