13, Agosto, 2016 13, Agosto, 2016 7:08 a.m. 7:08 a.m.

NICARAGUA RESTRINGE INGRESO DE VENEZOLANOS AL PAÍS

None

Venezuela emitió un comunicado donde se fijan nuevas orientaciones para quienes residen o quieren viajar a Nicaragua. Los ciudadanos venezolanos residentes en Nicaragua manifestaron sentir incertidumbre, pues no saben qué orientaciones seguir, así como también informaron que en Venezuela no está dando visas para viajar a nuestro país. Entre las modificaciones destaca establecer categorías de visa a los ciudadanos, solicitar visa en Venezuela antes de partir a Nicaragua y se exceptúan de las nuevas orientaciones los funcionarios venezolanos. El comunicado firmado por el embajador Javier Arrúe De Pablo detalla lo siguiente: “Es decisión soberana de la República de Nicaragua, establecer categorías de visa para el ingreso de ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades al territorio Nacional y regular su flujo migratorio que favorezcan el desarrollo social, político, económico y demográfico de Nicaragua, en concordancia con la seguridad pública y velando por el respeto de los derechos humanos”. Que los ciudadanos y ciudadanas con pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela, con pasaporte diplomático oficiales, de servicios y ordinarios a las cuales se les venía dando trato de categoría “A”, pasan a partir de la presente fecha a dárseles trato de categoría “C” Visa Consultada, contenidas en los acuerdos de los países CA-4, además no gozarán de las disposiciones especiales de la Visa Única Centroamericana que otorgan dichos acuerdos. Los ciudadanos y ciudadanas previo a realizar su viaje a Nicaragua deberán solicitar su visa en las correspondientes Sedes Consulares de Nicaragua acreditadas en el exterior. Se exceptúan de esta disposición Los Funcionarios de las entidades del Gobierno Bolivariano de Venezuela.