13, Agosto, 2016 13, Agosto, 2016 7:30 a.m. 7:30 a.m.

MAXIMINO RODRÍGUEZ LA ARREMETE CONTRA EL GRUPO DE LOS 27

El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), arremetió en contra del denominado grupo de los 27 que es encabezado por partidarios del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y que han llamado a la ciudadanía nicaragüense a no ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones de noviembre. Rodríguez cuestionó la participación del ex vicepresidente de la república, Sergio Ramirez Mercado, quien parte del Grupo de los 27. El aspirante presidencial ironizó sobre la participación de Mercado y le nombró como el clon de un personaje caritativo. “Que anda diciendo que no vote y que es el clón de la Madre Teresa de Calcuta. Yo le quiero recordar a este ciudadano que él fue parte del patrocinio en la década de los 80 del erario público, por eso nos dejaron con una deuda de 12 mil 500 millones de dólares de deuda”, señaló. Carlos Canales candidato del Apre, coincide con Rodríguez, alegando que llamar a la abstención debería ser considerado como delito electoral. Seis opciones políticas participaran en estos comicios de noviembre.