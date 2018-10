17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 9:34 a.m. 9:34 a.m.

COSTA RICA DECOMISARÍA TANQUES RUSOS Y DEMÁS ARMAMENTOS A NICARAGUA SI HACEN ESCALA EN ESE PAÍS

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís fue consultado por periodistas de su país sobre el posible paso de armamento bélico con destino a Nicaragua. Aunque no desmintió el rumor, si aseguró que el armamento sería decomisado en caso de que Nicaragua quiera usar el país vecino del sur como escala de manera ilegal. "Habrá que ver qué disposiciones aduanares existen en estos casos, pero no es de ninguna manera algo que prevea, que esas armas pasen por territorio costarricense ¡Faltaría más! Primero, porque esperaría que cargamentos de esa naturaleza y en ese volumen tengan que ser previamente notificados a las autoridades portuarias del Caribe, supondría que es por allí que van a ingresar y, en el momento en que eso ocurra, tomaremos las decisiones que corresponda", afirmó. Solís aseguró que mantienen estrictos controles de vigilancia en los puestos y fronteras para evitar “sorpresas”. "No podría haber sorpresa. De ser así, sería porque entraron (las armas) de manera ilegítima con lo cual, por supuesto, quedarán decomisadas de inmediato. No quisiera adelantar criterio de que, habiendo tantos puertos por donde puede ingresar equipamiento de esa naturaleza sin problemas, pues que se utilicen nuestros puertos", aseguró Solís. Para el mandatario Tico, las adquisiciones de Costa Rica , solo demuestra “una acción que, frente al Gobierno de Costa Rica, no tiene mayor significado, más que una innecesaria demostración de fuerza que no es de recibo en estos tiempos de paz". Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica”. Aunque Solís manifestó apertura para pasar mercancías de primera necesidad advirtió del intolerable hecho de querer pasar equipos bélicos. Los 20 tanques que ya llegaron al país, pudieron haber pasado por Limón, debido a la limitación portuaria en el muelle de Corinto, sin embargo Solís dijo que los últimos informes al respecto datan de hace 10 días. Fuente: La Nación