POR QUÉ RUSIA DONARÍA LOS TANQUES A NICARAGUA

Ante la especulación sobre el costo de los 50 tanques rusos valorados en 80 millones de dólares, el General Julio César Avilés del Ejército de Nicaragua aseguró que la adquisición de los equipos bélicos son una donación. Tras el pronunciamiento, los medios y ciudadanía se preguntaron por qué Rusia haría la donación. "No son tanques nuevos, de última generación, sino reacondicionados", explica Roberto Cajina, consultor civil en seguridad, defensa y gobernabilidad en Nicaragua. En definitiva, "las opciones para Rusia era desecharlos o darlos en donación a algún otro país", aseguró, consultado por la BBC Mundo. Cajina aseguró que los tanques llegaron en el país desde tres semanas y media atrás, aunque no confirmó la fuente, está seguro del dato. "Los tanques son una donación de Moscú al gobierno de Daniel Ortega—el presidente de Nicaragua—. No se han comprado", sostuvo el analista.