RIFEROS Y LOTO ACUERDAN MEDIACIÓN Y CANCELAN EL PROCESO

Con aparente alegría se mostraron los riferos que fueron enjuiciados por uso de logos y patentes de la empresa de sorteos Loto. La representación legal de Loto acordó retirar los cargos en contra de los riferos del mercado oriental que supuestamente usaban los logos de la empresa demandante. También la empresa retiró la demanda por el monto de 10 millones de córdobas que serían cobrados a los procesados en concepto de pérdidas por las rifas no autorizadas. El acuerdo se hizo oficial a través de la firma de una mediación judicial para que se paralice el proceso y dejen en libertad a los siete riferos señalados. Raquel Enríquez, abogada de los riferos “No usar los talonarios de loto, no usar los logotipos de la loto y no trabajar con la loto (…) y pues que ni un centavo nos quitaron”, expresó José Leiva, después de manifestarse agradecido por Dios, sus familiares y amistades que se manifestaron para llegar a un acuerdo. Raquel Enríquez, abogada de los riferos aseguró que ellos estaban deshabilitados para realizar rifas, pero esperan que tras la legalización de la cooperativa de riferos del mercado oriental que haya una regularización del precio por apuesta y determinar un mecanismo de sorteo.