EVERTH CABRERA EN CAMINO A REHABILITARSE

El deportista aprovecha su experiencia para enviar un mensaje a los nicaragüenses que creen y creyeron en él y les aconseja a alejarse de los drogas y los vicios que hay en la sociedad. “Es triste, el vicio que cada día enfrentamos como ser humano; en la sociedad que vivimos en la vida, donde estamos. (Es difícil ) lidiar con un vicio todos los días; de lidiar con un cigarrillo, de lidiar con un botella de alcohol, de lidiar con un churro de marihuana, de lidiar con una raya de cocaína; de todos esos vicios que se agregan a una persona normal. Somos luchadores de eso, somos luchadores de la vida, y somos luchadores contra los vicios; contra las drogas; (les digo) que todo se puede, (deben ) enfocarse en lo que uno quiere y llenarse de gente positiva alrededor y uno mismo tener esa positividad en su corazón” afirmó el ex Grandes Ligas.

El ex big leaguer, Everth Cabrera esta mañana abordó un vuelo con rumbo a Cuba para rehabilitarse. El pelotero de origen nandaimeño tratará su adicción al alcohol y las drogas con especialistas en la isla. Al respecto, Cabrera asegura que“son cosas que pasan siempre. Al comienzo es difícil ir a un centro de rehabilitación, pero vos sabés, es un proceso de la vida y uno se pone muy testarudo y muy cerrado y no se deja ayudar de las personas que te quieren ayudar”. En los últimos días Cabrera, se vio envuelto en múltiples escándalos tanto en el terreno del deporte como en su vida personal, sin embargo ahora se muestra positivo. “Ahora si siento que Dios me ha puesto en el camino mucha gente que me quiere ayudar y apoyarme en mi vida; en mi vida profesional de atleta y en mi vida personal” aseguró el nandaimeño. Cabrera viajará con su prima Jessenia Mairena y una delegación del Gobierno, que ha sido canalizada a través del director de la FENIBA, Nemesio Porras.