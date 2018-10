CARICATURA SOBRE EX PRESIDENTE FUNES HACE REFERENCIA A SU ESTANCIA EN NICARAGUA

8:03 a.m.

None

El Fiscal General debería revelar qué fuente le informó que yo estoy tramitando asilo político.Su cargo no le permite hacer eco de chambres — Mauricio Funes (@FunesCartagena) 23 de agosto de 2016

FGR secuestró todos mis bienes pero no podrá secuestrar los cambios que se dieron en mi gobierno.Las políticas sociales pertenecen al pueblo — Mauricio Funes (@FunesCartagena) 23 de agosto de 2016

Este periodista me preguntó qué hacía en Managua. A entrometidos no tengo por qué revelarles mi contrato de trabajo pic.twitter.com/5dHAlYnYjE — Mauricio Funes (@FunesCartagena) 24 de agosto de 2016

El medio El Salvador publicó una caricatura bajo la autoría de RUZ (Carlos Alfredo Ruiz) donde grafica lo que consideran huída de su país hacia Nicaragua a varios políticos investigados por delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito. El Fiscal de ese país, Douglas Meléndez declaró a la prensa local que el ex mandatario Mauricio Funes residía en Nicaragua desde junio pasado y que además, solicitaría asilo político, sin embargo el ex mandatario ha desmentido la versión y contrarrestado todas las publicaciones que los medios de su país han hecho sobre las investigaciones de las que es objeto por la Fiscalía General de la República de El Salvador.Funes es investigado por cinco delitos. Recientemente allanaron algunas de sus propiedades de las que ocuparon objetos de valor, entre cuadros y ropa de diseñador, así como armas, las que ha negado tener escondidas.El ex presidente incluso quiso iniciar una disputa con un periodista nicaragüense.