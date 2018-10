29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 3:53 a.m. 3:53 a.m.

“NOS ESTÁN OBLIGANDO A HACER COSAS QUE NO QUEREMOS”, DICEN LÍDERES EVANGÉLICOS

Las congregaciones evangélicas continúan su demanda para derogar la medida restrictiva a misioneros por la frontera. Se manifiestan preocupados y lo recuerdan reiteradamente. “Nos están obligando a hacer cosas que no queremos”, asegura Rafael Arista, pastor Asamblea de Dios, en referencia a las manifestaciones que hacen en la vía pública, pues admite que no es el acostumbrado actuar de la iglesia evangélica. Con las respuestas negativas de parte del gobierno para la demanda de derogar la ley, Arista considera que “nos están tocando lo que más nos duele, nuestra fe”, al no permitir el ingreso de los misioneros al país, cuyo principal objetivo es colaborar el obras sociales y evangelizar.